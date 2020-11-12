Эксперт объяснил, почему турецких миротворцев никогда не будет в Карабахе

Санкт-Петербург, 12 ноября. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский опроверг заявления азербайджанских политологов и военных экспертов о том, что Баку может разместить на линии соприкосновения враждующих сторон в зоне нагорнокарабахского конфликта турецких миротворцев.
«Это невозможно по определению. Состав миротворческой группировки определяется обеими сторонами конфликта. Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон — Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там», — заявил Виктор Мураховский в эфире медиацентра «Патриот».
Заявления азербайджанских экспертов о том, что Азербайджан может в одностороннем порядке пригласить турецких миротворцев, главред «Арсенала Отечества» считает спекулятивными.
«На своей территории — пожалуйста. В Азербайджане Турция давно присутствует: в виде группировки авиации, которая якобы не принимала участия в боевых действиях, в виде оперативных групп советников от уровня азербайджанского генштаба до уровня штабов корпусов и бригад, в виде операторов БЛА, которые учили своих азербайджанских коллег и которые во время учебы сами не гнушались практикой их использования. Так что Турция там присутствует, и это право Азербайджана в рамках двусторонних отношений разрешать такое присутствие. Но на территории Нагорного Карабаха, остающегося под контролем Армении, на линии соприкосновения сторон турки присутствовать не могут», — уточнил Виктор Мураховский.