Эксперт объяснил, почему турецких миротворцев никогда не будет в Карабахе

Санкт-Петербург, 12 ноября. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский опроверг заявления азербайджанских политологов и военных экспертов о том, что Баку может разместить на линии соприкосновения враждующих сторон в зоне нагорнокарабахского конфликта турецких миротворцев.

«Это невозможно по определению. Состав миротворческой группировки определяется обеими сторонами конфликта. Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон — Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там», — заявил Виктор Мураховский в эфире медиацентра «Патриот».

Заявления азербайджанских экспертов о том, что Азербайджан может в одностороннем порядке пригласить турецких миротворцев, главред «Арсенала Отечества» считает спекулятивными.