Ранившего полицейского в Ленобласти рецидивиста объявили в розыск

Ленобласть, 12 ноября. Правоохранители разыскивают ранее судимого мужчину, который ранил из травматического пистолета полицейского при задержании, сообщил ФАН источник в органах.

Задержание подозреваемого в поджоге 29-летнего мужчины должно было состояться сегодня, 12 ноября, в Лодейнопольском районе. Однако предполагаемый злоумышленник оказал сопротивление полицейскому и выстрелил в него из травматического пистолета.

В результате нападения страж порядка получил травму плеча и головы. Мужчина, открывший огонь по правоохранителю, скрылся с места преступления.

Теперь его поисками занимается полиция Лодейнопольского района. Ранее житель Ленобласти уже привлекался к ответственности за самоуправство с применением насилия.