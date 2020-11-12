Мюнхенский путч: как один патрон мог избавить мир от Гитлера

9 ноября 1923 года в Мюнхене был подавлен Пивной путч, устроенный мало кому известным на тот момент фронтовиком Адольфом Гитлером. Хотя восстание было подавлено, будущий нацистский лидер в одночасье превратился в перспективного немецкого политика. Но мало кто знает, что всего один патрон мог избавить мир от человека, развязавшего самую ужасную войну. Федеральное агентство новостей подготовило историческую ретроспективу.

После окончания Первой мировой войны и революции положение Германии было тяжелым, поскольку страну захлестнули инфляция, безработица, экономические проблемы. Кроме того, Берлину было необходимо выплачивать репарации странам-победительницам. Отягощало положение и то, что Германии запретили иметь армию, поэтому тысячи военнослужащих были обречены на голодную старость.

Однако такая почва являлась благоприятной для появления в Германии правых и ультраправых объединений. В 1922 году экономическое положение в стране продолжало ухудшаться, из-за чего Баварии пришлось договариваться о «натуральных» репарациях — вместо денег немцы должны были отдавать ресурсы и промышленные товары. Это в 1923 году привело к тому, что Франция, сославшись на невозможность Берлина отдавать долги, ввела свои войска в Рурский бассейн, который являлся важной частью Германии, поскольку там находилась львиная доля промышленности страны.

Режим ЧП

В Германии поднялся большой шум. Осознавая, что эта история может плохо кончится, власти Баварии ввели в стране с 26 сентября 1923 года чрезвычайное положение. В этот же день Консервативный баварский кабинет министров объявил о введении на территории земли чрезвычайного положения и назначил правого монархиста и бывшего премьер-министра Густава фон Кара комиссаром земли Бавария, наделив его диктаторскими полномочиями. Он также побудил местного командующего армией Рейха генерала Отто фон Лоссова отказаться выполнять приказ своего начальства в Берлине. Именно в этот момент появился Адольф Гитлер.

Известный только в узких баварских кругах бывший фронтовик Адольф Гитлер, который невзлюбил правительство Берлина за подписание Версальского договора, предложил Кару и Лоссову организовать революционный марш на столицу «до того, как Берлин пойдет на Мюнхен». Но Гитлеру отказали, поэтому он решил действовать самостоятельно.

Марш на Берлин

8 ноября 1923 года Гитлер, заручившись поддержкой генерала Первой мировой войны Эриха Людендорфа, решил организовать переворот, который позже получил название Мюнхенский путч (он же Пивной путч). Вместе с сотнями вооруженных коричневорубашечников (СА) они прошли маршем на митинг в Бюргербройкеллер (пивной погреб), где захватили Кара, Лоссова и начальника мюнхенской полиции Ганса Риттера фон Зайсера. Там Гитлер заставил всю верхушку Баварии поддержать его провозглашение национальной революции и призвал их следовать за ним в Берлин по образцу Марша Бенито Муссолини, который ранее возглавил поход на Рим за предыдущий год. Однако, как только узники Гитлера были освобождены, они отреклись от него.

После того как власти Баварии оказались на свободе, они приняли меры по борьбе с Гитлером и Людендорфом. На следующий день нацистское вооруженное шествие через Мюнхен на Берлин закончилось позорно. Во время марша к Мариенплац, в центре города, около 3 тыс. нацистов были встречены автоматным огнем полицейских. В этот день погибли 16 сторонников Гитлера и четверо полицейских.

Пуля для Адольфа

Когда полицейские открыли огонь по толпе нацистов, то они начали разбегаться в разные стороны. Непосредственный свидетель тех событий, исполняющий обязанности генконсула США в Мюнхене в то время Роберт Мерфи в своих мемуарах писал: «Когда началась стрельба, Людендорф и Гитлер одновременно бросились плашмя на землю, чтобы избежать обрушившегося на них града пуль. При этом телохранитель Людендорфа, маршировавший с ним рядом, был убит наповал, как и многие из сподвижников Гитлера».

Кроме того, известное, что будущему военному деятелю нацистской Германии Герману Герингу пуля попала в бедро (мучительная боль сопровождала его до конца жизни). А что было бы, если бы тогда полицейский патрон нашла свою цель в будущем лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере?

12 ноября подавшегося в бега Гитлера арестовали. Когда состоялся суд, Людендорф, во многом благодаря своему статусу героя войны, был оправдан. Гитлер получил минимальное наказание за государственную измену — пять лет тюремного заключения, но с условием, что дальнейшее исполнение приговора будет приостановлено через несколько месяцев. На самом деле он просидел в заключении около девяти месяцев, где написал большую часть своей книги «Майн Кампф» («Моя борьба»). Неудавшийся путч принес Гитлеру всемирную славу, но привел его к решению добиться власти законным путем. Гитлер отомстил Кару — он был убит в ночь длинных ножей (30 июня 1934 года).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что подлодку из «потерянного флота Гитлера» обнаружили на дне Черного моря.