ВТБ запустил обновленное приложение для смартфонов

Москва, 12 ноября. ВТБ полностью обновил мобильный банк и запустил модернизированное приложение для смартфонов.

Отмечается, что теперь «ВТБ Онлайн» стал работать в два раза быстрее. Кроме того, банк полностью обновил дизайн приложения. В улучшенном мобильном банке появилось 50 новых функций, например, снятие денег в банкоматах без карты, скрытие баланса, пакетная настройка оплаты счетов или сортировка трат по категориям.

«До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц», — рассказал глава департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент банка Никита Чугунов.

В банке утверждают, что приложение стало более безопасным благодаря внедрению дополнительной защиты от социальной инженерии, выявлению и блокировке фишинга в очень короткие сроки. ВТБ рассчитывает, что нововведение позволит увеличить число пользователей мобильного банка до 15 миллионов человек.