Врач рассказала о правильном питании при коронавирусе

Москва, 12 ноября. Продукты, которые нужно употреблять, чтобы быстро выздоравливать от коронавируса, назвала врач-эндокринолог Елена Яровова.

Рекомендуется временно отказаться от сладкого, которое состоит из простых углеводов, объяснила журналисту «Комсомольской правды» Яровова. Продукты с насыщенными жирами животного и растительного происхождения должны присутствовать в рационе и составлять 35% от калорийности.

Также при коронавирусе нужно употреблять крупы, которые являются сложными углеводами, и не забывать про зелень, овощи и фрукты. При этом стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам, подытожила Яровова.