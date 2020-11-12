Аналитики ждут скорого укрепления рубля и снижения цены на нефть и золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги торгов на мировых биржах в четверг, 12 ноября. Подробнее о ценах на нефть, золото и курсе валют — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Накануне, 11 ноября, цена на нефть превысила отметку в 45 долларов за баррель и установилась в диапазоне 45,2-45,3 доллара. К вечеру среды стоимость черного золота скорректировалась, тенденция сохранилась и утром в четверг, 12 ноября. По итогам утренних торгов нефть торгуется ниже 44 долларов в диапазоне 43,8-44 долларов за баррель.

ОПЕК в среду представила ежемесячный доклад о состоянии рынка нефти. Организация оценила исполнение членами ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти в октябре на 104%. При этом ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 300 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, организация заявила о необходимости мониторинга рынка, а также анонсировала обсуждение его стабильности на встрече ОПЕК+ 1 декабря.

Как отмечают аналитики, текущее снижение цены на нефть вызвано рыночной коррекцией после бурного роста, вызванного новостями об успешных клинических испытаниях вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Последующие изменения на рынке нефти будут зависеть от решения ОПЕК+ по условиям добычи в 2021 году. Члены организации решат, будут ли они продлевать ограничения или увеличивать добычу на 2 млн баррелей в день как предусмотрено текущими условиями.

Курс рубля к доллару

В среду торги долларом с расчетами «на сегодня» не осуществлялись, поскольку в США отмечали День ветеранов. На торгах с расчетами «на завтра» рубль продемонстрировал ослабление до 77-77,1 рубля за доллар.

По данным на утро четверга, 12 ноября, российская валюта торгуется с расчетами «на сегодня» и «на завтра» на отметке 77 рубля за доллар. Эксперты объяснили, что снижение курса рубля – это коррекция после бурного роста на фоне выборов в США и новостей о вакцине.

Более того, ослаблению рубля способствовало и выполнение Минфином квартального плана по размещению ОФЗ в целях компенсации выпадающих доходов бюджета. Это говорит о том, что продажи валюты для данных целей из ФНБ будут незначительными.

Аналитики обратили внимание и на снижение доли нерезидентов в общем объеме гособлигаций РФ (ОФЗ) ниже 25%, хотя еще два месяца назад доля составляла 35%. Из этого следует, что нерезиденты практически не предъявляют спроса на вновь размещаемые гособлигации и, соответственно, не предъявляют спроса на рубль.

«Эти факторы могут формировать ожидания некоторого ослабления рубля в моменте», — предупредили аналитики.

Еще одним фактором изменений на рынке является вероятность новых санкций после прихода Джо Байдена в Белый дом. Однако ограничения могут быть введены не ранее февраля-марта 2021 года после инаугурации нового президента.

Тем не менее эксперты предположили, что рубль вероятно будет укрепляться, а не ослабляться в перспективе до конца года. Предпосылками тому стали цены на нефть и улучшающийся в четвертом квартале года внешнеторговый баланс РФ.

Золото

После выборов президента США золото достигло уровня 1960-1965 долларов за унцию. На вероятную победу Байдена и возможные новые пакеты стимулирования рынок отреагировал ростом котировок золота с 1860 долларов за унцию (на 29-30 октября).

Новость о вакцине обернулась для рынка резкой распродажей золота и возвращением в диапазон 1850-1860 доллара за унцию.

«Золото выступает защитным активом, поэтому при общей эйфории на рынке инвесторы стали массово продавать золото и перекладываться в другие активы, в частности, в акции», — объяснили эксперты.

Однако распродажа золота оказалась несколько чрезмерной. На торгах 10 ноября котировки золота пошли вверх до 1890 долларов, но уже 11 ноября скорректировались до 1860 долларов.

По данным на утро 12 ноября, золото торгуется на уровне 1870 долларов. Сильным уровнем поддержки выступает рубеж в 1860 долларов, который золото пытается удержать.

По словам аналитиков, для золота остаются позитивные факторы — это большие пакеты стимулирования, которые ждут от демократов. Также внушает оптимизм и возможное судебное оспаривание результатов выборов в США, что создает неопределенность в самой крупной экономике мира.

С другой стороны, рынок очень охотно поверил в вакцину и в то, что таким образом удастся быстро победить пандемию. Но вакцина еще не готова, а массовое производство и применение потребует значительного времени. Кроме того, остается неизвестной стоимость производства и транспортировки больших объемов вакцины, то есть насколько она будет доступной.

«Если цена не скорректируется относительно быстро обратно выше 1900 долларов, то, скорее всего, будет новая волна снижения в диапазон 1750–1800 долларов», — прогнозируют эксперты.

Ранее стало известно, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — октябрь вырос на 68,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44,4 млрд долларов. Экономист Василий Колташов рассказал ФАН, как снизить вывоз капитала за рубеж.