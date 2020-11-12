Mitsubishi привезет в Россию сразу две новинки в 2021 году

Москва, 12 ноября. Японский автопроизводитель Mitsubishi привезет сразу две новинки на российский рынок в 2021 году.

Весной следующего года российские покупатели смогут приобрести обновленную версию рамного внедорожника Pajero Sport. Сейчас стоимость этого автомобиля в РФ варьируется от 2 596 000 до 3 426 000 рублей. На данный момент российским покупателям доступны два типа двигателя для Pajero Sport — трехлитровый бензиновый на 209 лошадиных сил и 2,4-литровый турбодизель мощностью 181 лошадиная сила, причем механическая коробка сочетается только со вторым вариантом.

В пресс-службе Mitsubishi «Российской газете» рассказали, что в первом полугодии 2021 года также следует ожидать на российском рынке рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Эту модель компания уже показала в октябре.

Сейчас цена на Eclipse Cross в РФ составляет от 2 050 000 до 2 396 000 рублей. На автомобиль устанавливают 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил.