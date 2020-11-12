Россия зеркально ответила ЕС на санкции по делу Навального

Москва, 12 ноября. Россия ввела зеркальные санкции в ответ на санкции ЕС по Навальному и скоро уведомит об этом партнеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ответные российские санкции введены против Франции и Германии, в том числе касаются аппарата немецкого правительства», — уточнил он.

В конце октября Лавров анонсировал ответ Москвы на действия Берлина и Парижа. Он указал на то, что Берлин высокомерно отказал Москве на многочисленные запросы по состоянию Навального. По мнению Лаврова, это нарушает обязательства ФРГ по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Тогда же глава МИД РФ заверил, что антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, без должной реакции не оставят.