В Совфеде пояснили, почему турецких военных нельзя считать миротворцами

Турецких военных в Нагорном Карабахе нельзя считать миротворцами, пока этот их статус не подтвердит Армения. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар вновь заявил о желании турецких вооруженных сил участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе совместно с Россией. По его мнению, это необходимо для контроля за соблюдением достигнутого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Как вы знаете, есть документ, совместное заявление, в котором ни о каких турецких миротворцах не сказано, — сказал Климов. — Думаю, здесь следует немного отвлечься и поговорить о терминологии. Кто такие вообще миротворцы согласно международному праву? Это военнослужащие, которые находятся на линии разделения между противоборствующими сторонами с их обоюдного (!) согласия либо по мандату Совбеза ООН».

Сенатор привел в пример Кипр, где войска ООН уже четвертое десятилетие находятся на границе между общепризнанной Республикой Кипр и так называемым «Северным Кипром», не признанным никем, кроме Турции. Именно там представители разных стран, сменяя друг друга, выполняют свою миссию по мандату Совбеза.

«В нашем же случае мандат выдали два суверенных государства: Армения и Азербайджан, — напомнил парламентарий. — И об этом есть совместное заявление, которое является юридическим основанием для присутствия наших войск на той самой линии разделения. Если же Турция планирует разместить своих военнослужащих на территории Азербайджана, то это дело, разумеется, касается только Анкары и Баку. Но считать их миротворцами нельзя до тех пор, пока этот их статус не подтвердит другая сторона конфликта — Армения».

Собеседник ФАН допустил возможность нахождения каких-то турецких военных специалистов азербайджанских землях и не исключил возможности консультаций Москвы с Анкарой по вопросам обеспечения безопасности в регионе конфликта — однако называть миротворцами милитаризированные группировки Турции, которые в одностороннем порядке появились на территории, подконтрольной президенту Ильхаму Алиеву, он отказался.