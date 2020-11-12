Александр Колтовой и его спутница Климова разбились по пути на VIP-турбазу

Москва, 12 ноября. Источник Федерального агентства новостей в организации воздушного движения сообщил новые данные о злополучном полете ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Первоначальная версия о том, что пара летела в Рыбинск, не совсем верна. Согласно плану полета, зарегистрированном в ОРВД (Организации воздушного движения), точкой приземления была указана локация в 25 километрах от Рыбинска — на посадочной площадке «Калита». Она используется теми, кто прилетает на знаменитую базу отдыха в Коприно.

Ранее Коприно было селом на берегу Волги, но поскольку она располагается в одном из самых живописных мест севера России, позже эту территорию освоили под проект комплекса «Ярославское взморье». Сейчас здесь отстроена уже целая деревня для туристов — с ресторанами и отдельными домиками для семей. Главная организация — парк-отель «Бухта Коприно», где и должны были остановиться Колтовой и Климова.

Коприно еще не раскрученный курорт, но для любителей русской природы и архитектуры место идеальное. Александр Колтовой как раз был таковым, незадолго до гибели он с другом Николаем совершил круиз по «Золотому кольцу» все на том же самолете.

На этой VIP-турбазе в Коприно на выбор можно забронировать номера в отеле, коттедж или каюту на барже, пришвартованной на берегу Волги. Цены сравнительно невысокие — номера и каюты от 2500 рублей до 3500 за ночь, а коттеджи — от 7500. В комплекс входят три ресторана, комплекс развлечений и русская баня. Но главное достоинство базы — заповедный лес.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что спутница Колтового оказалась супругой известного финансиста Максима Климова, который в 2013-м был единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc. А в 2018 году работал в самом известном инвестиционном банке мира. Наталья Климова и ведущий НТВ Александр Колтовой разбились на самолете 7 ноября в Подмосковье.