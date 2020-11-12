Школьницу из Ямало-Ненецкого АО признали одной из самых красивых в РФ

Москва, 12 ноября. Восьмиклассница из Ноябрьска победила в конкурсе за звание «Юная мисс мировая красавица», который завершился 8 ноября.

В мероприятии принимали участие жительницы практически всех регионов России. В жюри сидели популярные артисты, среди которых Бедрос Киркоров, отец популярного певца Филиппа Киркорова.

Победительница рассказала, что примет участие в следующем конкурсе красоты в январе 2021 года, и ее пригласили поучаствовать в «Мисс Вселенная».

21 ноября в Москве пройдет конкурс красоты «Мисс офис — 2020». В мероприятии поучаствуют успешные представительницы малого и среднего бизнесов, многие из которых занимают высокие должности в своих компаниях.