Москва, 12 ноября. Российские Су-30 могут стать прекрасной заменой для американских F-35 на мировом рынке вооружений.

Военные аналитики американского издания The National Interest (NI) отмечают, что сегодня российский Су-30 является одним из самых популярных истребителей на рынке, который может удовлетворить любого заказчика.

Боевой вариант истребителя поступил на вооружение в середине 90-х годов прошлого века. За прошедшие годы российским конструкторам удалось разработать огромное количество его модификаций. Возможности лучшего ударного истребителя ВКС РФ шокировали аналитиков NI, передает «ПолитРоссия».

«Пожалуй, самый уникальный вариант Су-30 — заказанный Китаем Су-30МКК. Он стал хорошо вооруженным ударным истребителем», — говорится в материале.

Все экспортные модификации в 2010 году были перенесены на Су-30СМ, который стал одной из самых современных машин в российской армии. Сегодня специалисты разрабатывают следующую версию этого истребителя — Су-30СМ2. Ее планируют оснастить другим двигателем, который повысит производительность самолета.

Американские аналитики отметили, что Су-30 может стать отличным вариантом для стран, которым не по карману покупка сверхдорогого американского истребителя пятого поколения F-35.

«Российский истребитель Су-30 может стать вашим лучшим вариантом», — подытожили эксперты.

Стоит отметить, что России удалось разработать эффективную радиолокационную станцию для борьбы с «самолетами-невидимками» пятого поколения, передает «Царьград».