Москва, 12 ноября. Писательница Дарья Донцова победила коронавирус нового типа. Она рассказала поклонникам о последствиях болезни.

По словам писательницы, она сделала три ПЦР-теста на коронавирус, и все они оказались отрицательными. Сейчас знаменитость сидит дома на карантине, писательница после болезни продолжает восстанавливать свое здоровье.

У Донцовой повышенное давление, с чем она сейчас борется. Также знаменитость сообщила, что похудела на пять килограммов.

«Потеряла пять кг, пока не могу долго стоять. Но я дома! Я счастлива», — написала 68-летня писательница в своем профиле в Instagram.

Донцова пошутила, что после болезни стала мечтой своего мужа, поскольку тихо сидит в подушках, пишет книгу и «беседует пару мгновений шепотом».

В начале ноября стало известно, что «королеву детектива» доставили в больницу с коронавирусом в тяжелом состоянии. Позднее на фоне этих сообщений появились слухи, что писательница умерла. Обеспокоенные фанаты не находили себе места, пока Донцова не вышла на связь. Писательница сообщила, что она жива, настроение у нее прекрасное, и сейчас она работает над новой книгой.