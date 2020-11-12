Сатановский: Украина может потерять Киев при попытке «вернуть» Крым

Москва, 12 ноября. Известный российский политолог и экономист Евгений Сатановский отреагировал на события на Кавказе, проведя параллели с Нагорным Карабахом и Крымом. На эту тему эксперт порассуждал в своем Telegram-канале, передает «Политпазл».

С точки зрения Сатановского, Украина может потерять Киев в случае возможной попытки «вернуть» Крым. Напомним, воссоединение полуострова с РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который провели в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Киев по-прежнему считает территорию полуострова «временно оккупированной». Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности Крыма обсуждению не подлежит.

Киев в последнее время пытался наладить отношения с Анкарой, которая, к примеру, направила средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, стороны договорились сотрудничать в вопросе «освобождения» Крыма. Сатановский предупредил, что взаимодействие этих стран не приведет к серьезному результату.

По словам политолога, Турция обещала Украине поддержку, однако, судя по опыту на Кавказе, вступать в конфронтацию с РФ она боится.

«Так что, пытаясь откусить обратно Крым и придавить Донбасс, не потеряли бы они Киев. Не помогут ведь турки. И никто не поможет», — резюмировал Евгений Сатановский.

Ранее Сатановский заявил, что руководство Евросоюза само несет ответственность за непозволительную толерантность и акты террора. Таким образом политолог прокомментировал недавние события, всколыхнувшие Европу.