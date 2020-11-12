Как в Москве будут отмечать новогодние корпоративы в 2020 году

В Москве оказались под угрозой традиционные новогодние корпоративы — из-за роста заболеваемости COVID-19 временно запрещается проведение культурных, выставочных, досуговых, развлекательных и других мероприятий с участием зрителей. «Убил» ли коронавирус традиционные корпоративы, как в условиях ограничительных мер планируют отметить Новый год работодатели и работники, как бизнес ищет новый формат этих мероприятий — читайте в материале ФАН.

Корпоративы в «серой» зоне

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассматривает список ограничений на посещение массовых мероприятий сквозь призму последствий, которые могут наступить для всех включенных индустрий.

«Тут и концерты, тут и рестораны, тут и отели — все сворачивается. Будет праздник или нет? Это ограничения для тех, кто работает, а что делать индустрии?» — обозначил проблему омбудсмен от ресторанной отрасли.

При этом Миронов не считает, что новогодних корпоративов не будет вообще — их просто станет гораздо меньше. Пока развлекательные учреждения и заведения общественного питания не смогут обслуживать гостей только с 23:00 до 6:00 часов, запрета на дневную работу еще нет. Однако бизнесмен не исключает локдауна для своей отрасли.

«Есть вариант, что он будет, конечно: наращивание мер к этому ведет. Часть организаций от корпоративов откажутся, потому что гулять до 23:00 люди не готовы — так не гуляют», — с сожалением отметил Миронов.

Он допустил, что небольшое количество корпоративов будет проходить в «серой» зоне. Сергей Миронов прогнозирует, что рестораны пострадают глобально, потому что давно находятся в сложной ситуации.

«Даже после открытия большинство предприятий общепита не смогло выйти на «доковидную» рентабельность. И сейчас, находясь уже в огромном минусе, с огромными долгами, многие не закрывались в ожидании декабря, думали, что они хоть что-то смогут отбить, — пояснил эксперт. — А сейчас для них это, конечно, приговор. Они понимают, что с каждым днем минус увеличивается, гостей все меньше, люди вновь уходят на удаленку — есть паника в воздухе».

Ивенту конец

Сергей Миронов добавил, что нет худа без добра — в российских ресторанах освободились рабочие места для отечественных поваров.

«Заграничных поваров давно не выписывают — наши российские повара гораздо лучше. И востребованность их достаточно высокая, независимо от закрывающихся ресторанов. Потому что уехали иностранцы, обратно не вернулись — и ниша открыта», — объяснил Миронов.

Специалист обеспокоен и тем, как падение спроса на организацию корпоративных новогодних празднований проецируется на другие включенные индустрии.

«Ивент — всё. Им тоже конец, потому что для них декабрь — это основной месяц, это основная выручка ивент-индустрии. И они тоже понимают, что ничего не заработают», — развел руками Миронов.

Людям нужно говорить спасибо

Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter Ксения Степанова считает, что сейчас существует масса вариантов провести онлайн-мероприятие любой сложности.

«Главное и основное, что нужно сделать в этом году, — это поздравить лучшие команды, лучшие проекты, лучших людей. Это будет гораздо значительнее, чем провести мероприятие. Даже от онлайн-мероприятий все устали — все просто хотят, чтобы им сказали спасибо, что весь этот год они непрерывно работали, чтобы их труд оценили по достоинству», — посоветовала эксперт по корпоративной культуре.

Ксения Степанова уверена, что не все захотят рисковать своим и чужим здоровьем ради нескольких часов праздника. Она полагает, что большинство компаний примут решение перенести корпоратив в режим онлайн, а если все же кто-то решит устроить традиционный праздник, то необходимо будет соблюсти все предписания московских властей — 25% заполняемости помещения, разметки на полу, тестирование на входе, санитайзеры.

«Корпоратив предполагает тесное общение, мы все будем обниматься, пожимать руки, но тем, кто не хочет рисковать, лучше уходить в онлайн», — советует Ксения Степанова.

Эксперт дала подсказку, как сплотить коллектив без корпоратива.

«Очень важно провести стратегическую сессию с топ-менеджментом компании в онлайне, где будут подведены результаты прошлого года и озвучены стратегии на будущий год. Пусть выступит HR-директор и расскажет, что будет сделано для персонала, как будут удерживать, как будут развивать», — отметила Степанова.

По мнению эксперта, на фоне падения в отрасли лучше потратить деньги, предназначенные на корпоративные мероприятия, на обучение людей в компании.

«Этот год дал нам понять, что не можем стагнировать, надо меняться. Сегодня ты специалист по кадрам, а завтра должен будешь уметь писать на бетоне или делать программы, которые помогут решить бизнес-задачи, — вот об этом и нужно рассказать всей компании на онлайн-сессии. Стоит обязательно поощрить важные проекты, которые помогли в 2020 году остаться компании на плаву», — рекомендует эксперт.

Степанова добавила, что сейчас очень важно благодарить сотрудников за то, что они выдерживают в этих условиях, поощрять их.

«Но лучше всего в этом году дать возможность сотрудникам «выдохнуть», подарить им один выходной, чтобы они побыли с семьей, близкими, без подключения к компьютеру на рабочие онлайны», — подытожила Ксения Степанова.

Надо «переобуваться» под кризисы

Владелица ивент-агентства «Лаборатория идей Киры Пяткиной» Кира Пяткина рассказала, что в ее компании вынуждены были реагировать стремительно. Если летом, в сезон свадеб, резко упало число запросов на организацию торжеств, то теперь то же самое происходит с новогодними корпоративами.

По словам Пяткиной, компании в сфере креативной индустрии предприняли меры, вошли в онлайн, переформатировали мероприятия — это и всевозможные реалити-шоу, и выступления звезд, и телемарафоны с другими странами.

«По насыщенности программы, представленные в Zoom, сейчас не уступают офлайновым и в ряде случаев даже ярче, чем живой корпоратив, — считает организатор мероприятий. — Ты можешь перенестись в Никарагуа, если компания не смогла, например, вывезти весь свой офис в другую страну, или услышать выступление Софии Ротару или западного артиста, который поет специально для тебя. Просто больше возможностей».

Как руководитель компании, она не считает возможным уходить с рынка. Кира Пяткина уверена, что любой кризис — это фаза роста. Она не считает, что наличие площадок и ресторанов — обязательное условие для празднования корпорацией Нового года.

«С учетом введенных ограничений это могут быть и парки, и улицы — там тоже можно устроить шоу. Большинство моих коллег как раз и рассматривает возможность делать уличные программы — пикники, пати, шоу. Кто-то планирует забронировать поезд в Питер, потому что там еще не ввели ограничения на корпоративы. Также Новый год можно справить в офисе, сделав заказ на доставку еды», — советует эксперт.

Кира Пяткина назвала и самый топовый на сегодня формат — утренники.

«Все передвинули ночные и дневные программы на утро, и теперь утренники — не только детские, но и для взрослых», — рассказала она.

В этом году не до праздника

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов рассказал, бывают ли корпоративы в ГД.

«Уже несколько лет Дума не празднует Новый год. Причины были разные: и не до праздника, и экономия, в том числе не только бюджетных средств, но и личных средств депутатов. Но даже это уже не было традицией. А уж в этом году — почти в военном году, кризисном, «коронакризисном», — не до праздника, — сказал Нилов. — Я понимаю, что у кого-то это бизнес — у организаторов таких празднеств, вечеринок, корпоративов. Просто предлагаю тогда подумать о смене этого бизнеса, к сожалению. Не до празднеств».

По мнению депутата, корпоративы и являются основой для распространения коронавируса. Более того, он призвал вообще убрать слово «корпоратив» из русского языка.

«Угомонитесь, господа празднующие и веселящиеся. Думайте. Если не думаете о своей жизни — подумайте о жизни своих родных и близких. Само слово «корпоратив» — что это такое? Корпорация? У нас немного корпораций, которые живут вольготно, весело на Руси. Так что давайте начнем с того, что искореним это слово», — предложил Нилов.

Он предложил вспомнить другую традицию — отмечать важные события общими застольями. При этом Нилов посоветовал меньше пить, но говорить больше хороших слов и петь народные песни.