Леонид Куравлев готовится к похоронам на Троекуровском кладбище

Москва, 12 ноября. Советский и российский актер Леонид Куравлев готовится к похоронам. Артист попросил нанести его имя на памятник, установленный на Троекуровском кладбище.

В начале октября актеру исполнилось 84 года, и он, судя по всему, уже готовится к смерти. Однако многие знаменитости заранее думают о траурных мероприятиях на случай своей кончины. Как рассказал охранник Троекуровского кладбища, приобретать себе могилу — это привычное дело.

«У нас на Троекуровском так принято, многие себе могилку заранее берут, Куравлев даже имя свое на памятнике написал», — сообщил мужчина «Экспресс газете».

По словам охранника, осталось только нанести даты на могильную плиту актера. Куравлева похоронят в одной могиле с его женой, которая скончалась в 2012 году. Супруги прожили вместе 52 года, и смерть второй половины стала для артиста настоящей трагедией — потеряв супругу, он ушел в себя и почти перестал работать.

Охранник кладбища рассказал, что могилу на Троекуровском приобрел и актер Дмитрий Певцов. Артист хочет, чтобы его похоронили рядом с сыном, передает Teleprogramma.