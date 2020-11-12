Бывшая супруга Разина хочет быть крестной его будущей дочки

Вашингтон, 12 ноября. Бывшая супруга Андрея Разина, певица Наталья Грозовская хочет быть крестной его будущей дочки, передает корреспондент ФАН.

Грозовская, проживающая в США, поздравила бывшего мужа с предстоящим бракосочетанием и выразила желание стать крестной, если у пары родится дочь.

«Ольга мне очень понравилась», — написала она.

Продюсер поблагодарил бывшую супругу и пообещал, что она обязательно станет крестной его ребенка.

«Если у меня родится дочь, ты обязательно будешь ее крестной мамой. Кто же не захочет такую талантливую крестную?» — ответил Разин.

Ранее на своей странице в Instagram он рассказал о своей новой девушке Ольге и предстоящем бракосочетании. Избранница приехала в РФ с Украины, она младше продюсера на 22 года. Пара встречается уже около двух лет. Разин собирается сыграть свадьбу и венчание в одном из городов страны, где в следующем году пройдет гастрольный тур группы «Ласковый май».