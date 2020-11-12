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Бывшая супруга Разина хочет быть крестной его будущей дочки

Бывшая супруга Разина хочет быть крестной его будущей дочки

Вашингтон, 12 ноября. Бывшая супруга Андрея Разина, певица Наталья Грозовская хочет быть крестной его будущей дочки, передает корреспондент ФАН.

Грозовская, проживающая в США, поздравила бывшего мужа с предстоящим бракосочетанием и выразила желание стать крестной, если у пары родится дочь.

«Ольга мне очень понравилась», — написала она.

Бывшая супруга Разина хочет быть крестной его будущей дочки

Продюсер поблагодарил бывшую супругу и пообещал, что она обязательно станет крестной его ребенка.

«Если у меня родится дочь, ты обязательно будешь ее крестной мамой. Кто же не захочет такую талантливую крестную?» — ответил Разин.

Ранее на своей странице в Instagram он рассказал о своей новой девушке Ольге и предстоящем бракосочетании. Избранница приехала в РФ с Украины, она младше продюсера на 22 года. Пара встречается уже около двух лет. Разин собирается сыграть свадьбу и венчание в одном из городов страны, где в следующем году пройдет гастрольный тур группы «Ласковый май».

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