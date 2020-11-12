Путин подписал указ по поддержанию мира в Карабахе

Москва, 12 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах, которые будут приниматься в Нагорно-Карабахской республике по поддержанию мира.

Согласно документу, российские миротворцы будут проходить ротацию в нагорном Карабахе не реже двух раз за год. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости», — сообщается в документе.

Указ «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» вступает в силу с момента его подписания, которое произошло 10 ноября.