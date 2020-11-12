Дочь Наргиз Закировой показала первое фото с УЗИ

Москва, 12 ноября. Младшая дочь певицы Наргиз Закировой Лейла станет матерью. Ребенок должен появиться на свет в начале следующего года.

Дочь звезды от Филиппа Бальзано — Лейла — ждет первенца. Девушка не скрывает свою беременность и уже показала фотографии с УЗИ. Кого ждет Лейла и ее возлюбленный Трой Миллер — девочку или мальчика, пока не ясно.

«Мама и папа не могут дождаться встречи с тобой», — поделилась Лейла.

Близкие девушки поздравляют ее с таким важным событием и пожелали ей счастья.

Сама Наргиз пока не прокомментировала новость о пополнение в семье дочери. Однако точно известно, что отношения певицы с бойфрендом Лейлы складываются прекрасно. Знаменитость ранее в интервью говорила, что она безумно любит Троя, с которым его дочь встречается пять лет.

Не так давно Закирова рассказала о переменах в своей личной жизни. Певица сообщила, что ее возлюбленный Антон Ловягин, который моложе артистки на 11 лет, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка согласилась выйти замуж. Однако когда пара сыграет свадьбу, пока неизвестно.