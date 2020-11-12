Гражданский муж Гурченко заявил о трудностях в отношениях звезды с дочерью

Москва, 12 ноября. Отношения между актрисой Людмилой Гурченко и ее единственной дочерью Марией были напряженными. Гражданский муж звезды Константин Купервейс рассказал подробности.

Возлюбленный звезды в эфире программы «Судьба человека» объяснил, что отношения между родственниками складывались неудачно из-за того, что Людмила Марковна и ее дочь Мария были разными.

«Их разность заключалась, в первую очередь, в таланте. Во вторую очередь в нежелании дочери кем-то стать, кем-то быть. Будь то медсестра хорошая, актриса, танцовщица. Маша не хотела ничего делать», — сообщил бывший супруг российской и советской актрисы.

Ситуация в семье усугубилась, когда Мария вышла замуж. По словам гражданского мужа актрисы, дочь знаменитости вступила в брак не по любви. Более того, как считает Константин, супруг дочери Гурченко верил, что звезда советского кино будет продвигать его.

Людмила Гурченко умерла в 2011 году. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, несмотря на ее желание покоиться вместе с родителями и внуком. Через шесть лет после смерти актрисы не стало ее дочери, передает «Телепрограмма».