В Сети отреагировали на возвращение украинки Соколовской на российское ТВ

Москва, 12 ноября. Пользователи Сети бурно отреагировали на появление в эфире российского телевидения украинской журналистки Янины Соколовской, которая отсутствовала практически полгода. Об этом пишет «Политпазл».

Соколовская появилась в эфире политического ток-шоу «Время покажет» в первой половине ноября. Оказывается, журналистка не была в России около полугода, так как возникли сложности с пересечением границы на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В течение этого времени эксперт работала в дистанционном формате и пересылала из Украины сюжеты.

Одной из основных тем международной повестки является Нагорный Карабах, ее и обсуждали в студии. Соколовская в привычном для себя тоне сделала ряд провокационных и грубых замечаний в адрес РФ. Зрителей Первого канала и пользователей Интернета это не обрадовало.

«Опять Янина, кто ее пустил в Россию?! Она карантин прошла? А психиатра? Справку в студию!» — написал один из возмущенных комментаторов.

Многие обратили внимание на помолодевший и посвежевший внешний вид журналистки. Одни считают, что все дело в профессиональном макияже, а другие предположили, что Янина сделала пластическую операцию.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о совместных с США победах.