Психолог рассказала, как Асмус пережить расставание с Харламовым

Одним из самых громких и обсуждаемых бракоразводных процессов в нынешнем году стало расставание юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристина Асмус. О разводе звездная пара заявила еще 22 июля, а 29 октября суд окончательно расторг их брак после восьми лет супружеской жизни. О том, как справиться с последствиями расставания с близким человеком, рассказала женский психолог Елена Вайс.

Сейчас, как утверждают сами Асмус и Харламов, между экс-супругами сохранились дружеские, доверительные отношения, они вместе занимаются воспитанием дочери Анастасии. Однако Асмус не раз говорила, что ей необходимы «капитальный отдых» и «перезагрузка» после длительного бракоразводного процесса.

По мнению женского психолога Елены Вайс, чтобы прийти в себя после расставания, нужно время, главное не оставаться в теле жертвы надолго.

«Конечно, можно себя пожалеть, главное на этом не зацикливаться. Важно осознать, решить для себя, что мы прекрасны сами по себе, а не благодаря тому человеку, который находился рядом», — считает психолог.

Также эксперт отметила, что существует такой тип женщин, которым под силу развернуться, уйти и быстро перестроить свою жизнь и привычки на новый лад, уже без человека, с которым они были когда-то близки. Но большинству женщин для того, чтобы начать новую жизнь, нужно время.

«Процесс реабилитации после расставания может длиться от 21 дня до трех месяцев. Каждый случай рассматривается индивидуально, порой женщины прибегают к помощи специалистов. Но могу сказать, что в нас заложено достаточно ресурсов, чтобы падать и подниматься», — говорит специалист.

Недавно в Сети появилась информация о том, что экс-супруг Кристины Асмус Гарик Харламов завел новый роман. Узнав об этом, Кристина ушла в тень и закрыла свой Instagram. Однако сейчас аккаунт девушки открыт, она активно занимается творческой деятельностью, участвует в шоу и съемках и даже шутит на тему отношений с экс-супругом. В свою очередь Гарик Харламов признался журналистам, что их отношения с Кристиной давно изжили себя и решение о разводе было принято обоюдно.