Экстрасенс рассказала о предупреждающих знаках перед смертью Колтового

Москва, 12 ноября. Погибший ведущий Александр Колтовой получал знаки, предупреждающие о смерти, рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Александра Харрис.

Ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» разбился на легкомоторном самолете 7 ноября. Незадолго до происшествия на стекле летательного аппарата неожиданно появился перевернутый красный крест, что могло быть предупреждающим знаком. По словам Харрис, подобные предзнаменования Колтовой получал регулярно, однако просто не обращал на них никакого внимания.

Ясновидящая отметила, что погибший неоднократно испытывал судьбу, поэтому уже были случаи, когда он чудом оставался цел. О таких инцидентах должны знать близкие телеведущего.

«Смерть ходила за ним по пятам», — сказала экстрасенс «Собеседнику».

Харрис добавила, что у Колтового были ангелы-хранители, которые регулярно спасали его в полетах, однако их «лимит» закончился. По словам ясновидящей, такое часто происходит при увлечении экстремальным хобби.

По предварительной версии, причиной крушения самолета, которым управлял телеведущий, стала неисправность двигателя. Вместе с Колтовым в кабине находилась загадочная спутница, которая тоже погибла, сообщает «Мир 24».