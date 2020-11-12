Венгрия намерена защитить традиционные семьи от европейских ценностей

Правительство Венгрии внесло предложение о поправках к Конституции, закрепляющее брак как союз между мужчиной и женщиной, а также разрешающее усыновление детей только супружеским парам. Об этом сообщает боснийское агентство Beta.

Согласно поправке к Конституции, будет указано, что «Венгрия защищает институт брака как союза, созданного добровольными обязательствами между мужчиной и женщиной, а также семью как основу выживания нации». Изменения также предусматривают защиту права детей на идентичность, соответствующую их биологическому полу, и на воспитание в соответствии с христианской системой ценностей.

«Основа семейных уз — брак и отношения между родителями и детьми. Мать — женщина, а отец — мужчина. Образование соответствует ценностям, основанным на конституционной идентичности Венгрии и христианской культуре», — говорится в поправке.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга подчеркнула, что изменения призваны защитить семью и безопасность ребенка. Кроме того, если поправка вступит в силу, то ребенка смогут усыновлять только супруги — исключение составляет усыновление родственниками или супругом родителя. До сих пор ребенок мог быть усыновлен одним человеком.

«Венгрия защищает право детей идентифицировать себя по признаку пола», — заявила Юдит Варга.

Заметим, что предложение о внесении поправок в Конституцию поступило в то время, когда Будапешт выступил против предложенного ЕС механизма, согласно которому выплата европейских фондов обусловливается особым уважением Европейской хартии основных прав, гарантирующей права сексуальных и гендерных меньшинств.

Страны Европейского союза могут одобрить этот механизм квалифицированным большинством, но если это произойдет, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает наложить вето на весь бюджет ЕС. Помимо этого, ООН, Совет Европы, ОБСЕ и ЕС регулярно критикуют Орбана за принятие законов, не соответствующих европейским законам и ценностям. Также давлению со стороны данных структур подвергаются и другие страны, которые выступают за традиционные ценности, хотя таких сегодня в составе Евросоюза – так называемые новоевропейские государства. Все остальные страны продолжают идти по пути европейских ценностей.

Федеральное агентство новостей связалось с пресс-секретарем Всемирного русского народного собора (ВРНС), общественным деятелем Юрием Котом, чтобы он рассказал, почему страны Европейского союза начали возвращаться к традиционным ценностям. По словам эксперта, он рад тому, что Венгрия начала возвращаться к своим истокам и христианской культуре.

«За Венгрию можно только порадоваться, что она идет по пути возвращения к традиционным ценностям. Сегодня, когда США утратили свою силу, так называемые новоевропейские государства могут себе позволить хотя бы частично отстоять свои права по поводу национальных интересов. Замечу, что такие тенденции может подхватить и Польша, где сегодня запретили проводить аборты. Это не может не радовать», — заявил он.

Юрий Кот также добавил, что структуры, продвигающие в мире европейские ценности, очень сильны, поэтому не допустят, чтобы Венгрия приняла эти поправки в Конституцию.

«Однако США со своими так называемыми западными ценностями просто так не отступят. Не исключено, что различные организации американского бизнесмена Джорджа Сороса попробуют сделать все, чтобы не допустить принятие поправок в Конституцию. Как это было, например, в Польше, где на улицу вышли протестующие против запрещения проведения в стране абортов. Все это может привести к свержению действующих правительств, поскольку США через западные ценности распространяют свое влияние на многие страны мира», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как как угроза исламизации Франции связана с ЛГБТ.