«Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2» пожаловался ФАН на отсутствие ролей

Москва, 12 ноября. Пандемия ударила не только по бизнесу, но и по творческой сфере. Серьезные ограничения оставили многих деятелей кино и театра практически без работы. Александр Карамнов, запомнившийся зрителям по роли охранника Ирины Салтыковой в легендарном фильме «Брат-2», рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей в свой день рождения о том, как короновирусная инфекция повлияла на его карьеру.

«Пока сейчас не снимаюсь и не выступаю. Возможно, во всем виновата пандемия. Но, главное, я лично чувствую себя хорошо. Все здоровы, все у нас нормально», — сообщил актер.

При этом корреспондент ФАН застал актера в подавленном настроении. Свой сегодняшний день рождения Александр Карамнов отметил скромно, в кругу семьи. Никаких планов на ближайшее будущее Александр пока не строит, даже о новогодних праздниках артист еще не задумывается, хотя для многих творческих людей это пора активной работы.

«До Нового года надо еще дожить, рановато загадывать, да и планов пока особых нет», — посетовал Карамнов.

Напомним, ранее звезда сериала «Счастливы вместе» потеряла из-за пандемии два проекта. Актриса Дарья Сагалова благополучно переболела коронавирусом.