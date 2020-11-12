СМИ раскрыли, какая недвижимость достанется наследникам Михаила Жванецкого

Москва, 12 ноября. Покойный писатель-сатирик Михаил Жванецкий оставил наследникам недвижимость, которая оценивается в полмиллиарда рублей.

Юморист владел дачей, расположенной в поселке Грибово — на 11-м километре Минского шоссе. Площадь принадлежавшего сатирику участка составляет три гектара. На участке расположен дом площадью 540 квадратных метров, который скрывается за соснами. Жванецкий соседствовал с олигархом Андреем Мельниченко и певцом Юрием Антоновым. Стоимость такого участка вместе с домом составляет не менее 150 миллионов рублей.

Кроме того, артисту принадлежала шестикомнатная квартира в элитном жилом комплексе «Дом писателей», сообщает издание Super. Эту недвижимость Жванецкий приобрел в 2009 году. Один квадратный метр жилой площади в доме, построенном в Старопименовском переулке, стоит около миллиона рублей. Площадь квартиры, оставленной Жванецким, составляет 252 квадратных метра. Цена такой недвижимости — около 300 миллионов. Квартира сатирика находится на девятом этаже.

С конца 90-х годов писатель владел загородным домом, находящимся вблизи Троицка. Дом и участок площадью десять соток расположены уже не в элитном поселке, поэтому стоимость данной недвижимости значительно ниже, чем цена остального имущества Жванецкого — 30 миллионов рублей.