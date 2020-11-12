Ученые обнаружили древнее озеро подо льдами Гренландии

Вашингтон, 12 ноября. Следы огромного древнего озера, скрытые глубоко под ледяным панцирем Гренландии, смогли обнаружить американские ученые из Колумбийского университета.

Возраст водоема, по оценкам специалистов, может достигать сотен тысяч лет, если не миллионов. Озеро давно высохло, и теперь его дно наполняют осадочные отложения в виде рыхлых пород толщиной до 1,2 км, скрытые сверху ледяным покровом.

Озеро в регионе образовалось задолго до появления льда. Водоем площадью около 7100 кв. км содержал в себе примерно 580 кубических км воды, которая попадала туда из 18 древних рек, существовавших раньше на севере.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters, ученые предположили, что формирование бассейна произошло из-за смещения коренных пород, а его вид менялся со временем благодаря ледниковым эрозиям.

Исследователи считают, что в водоеме могут содержаться осадочные данные. После их извлечения и анализа можно будет узнать, когда Гренландия была свободна от ледяного панциря и когда она им покрылась.