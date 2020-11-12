РГО опубликовало демоверсию Географического диктанта — 2020

У Географического диктанта РГО появилась демонстрационная версия, передает ФАН. Просветительская акция пройдет 29 ноября по всему миру, а до этого все желающие смогут попробовать свои силы и подтянуть знания по географии в режиме онлайн.

Как сообщили в Русском географическом обществе, демонстрационный вариант максимально приближен к формату предстоящего мероприятия. Он также состоит из 40 вопросов (в первой части десять простых заданий, во второй 30 более сложных, требующих образного мышления и логики). На прохождение теста отведено 45 минут и в онлайн-версии, и на очной площадке.

В демоверсию включены задания, придуманные участниками масштабного народного конкурса «Напиши вопрос для Географического диктанта». Творческое соревнование проходило в апреле и мае этого года. Самому юному участнику, придумавшему вопрос, девять лет, самому пожилому — 83 года.

Большинство вопросов шестого Географического диктанта РГО в этом году составил игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Задания разработаны так, чтобы никто «не ушел обиженным и с ощущением зря потерянного времени», отметил он.

Вопросы от участников конкурса вошли в несколько версий диктанта: основную очную, онлайн-вариант, демонстрационный тест и зарубежную версию. Для иностранных участников текст диктанта будет переведен на 11 языков мира.

Напомним, международная просветительская акция РГО пройдет с 29 ноября по 6 декабря 2020 года. Организаторы зарегистрировали больше 5200 очных площадок диктанта по всему миру. В России его традиционно пишут еще и на необычных площадках — в этом году такими нестандартными местами станут плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» в Певеке и визит-центр государственного заповедника «Командорский» в селе Никольском Камчатского края.

В РГО готовы провести Географический диктант при любой эпидемиологической ситуации.

«Если в регионе введут эпидемиологические ограничения, все очные площадки региона превращаются в дистанционные, — объясняют организаторы. — Участники, зарегистрировавшиеся для написания диктанта на очных площадках, получат индивидуальную ссылку. 29 ноября они смогут пройти по ней и написать диктант в удаленном режиме. При этом все будет максимально приближено к традиционному очному формату».

В этом году Федеральное агентство новостей стало информационным партнером просветительской акции РГО «Географический диктант».