Цены на автомобили Lada вырастут в ноябре

Тольятти, 12 ноября. АвтоВАЗ намерен повысить цены на автомобили марки Lada. Уже в ноябре этого года стоимость транспортных средств вырастет в среднем на один процент.

Отечественный производитель автомобилей принял решение произвести еще одну корректировку цен в условиях пандемии коронавируса. Повышение коснется всей линейки Lada, однако будет относительно небольшим — всего около 1%. К примеру, седан Granta будет стоить 488 900 рублей в базовой комплектации.

Многие автоконцерны приняли решение повышать цены из-за COVID-19. Закрытые границы нарушили цепочки поставок комплектующих, усложнив производство и реализацию товара. Кроме того, многие дистрибьюторы жалуются на дефицит машин в салонах — благодаря отложенному спросу россияне стали чаще приобретать транспортные средства.