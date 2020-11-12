«Иванушки» выступят в новом шоу с покойными солистами

Москва, 12 ноября. Покойные Олег Яковлев и Игорь Сорин появятся на юбилейном выступлении группы «Иванушки International», которое перенесли на ноябрь 2021 года.

Режиссер шоу Никита Садовников рассказал, что во время нового шоу группы появятся все солисты коллектива, в том числе и те, кто ушел из жизни. По его словам, будет по одному номеру в разных отделениях, которые посвятят Яковлеву и Сорину.

«Мы их никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история. Будет трогательно и душевно», — сказал Садовников в беседе с NEWS.ru.

Техническое решение пока держится в секрете. Режиссер указал, что за год могут появиться новые варианты реализации задумки. По словам Садовникова, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко появятся в привычных образах — никаких стразов и перьев поклонники коллектива не увидят.

Игорь Сорин был в составе «Иванушек» с 1995 по 1998 год. В сентябре 1998 года певец трагически погиб, упав с балкона.

На место Сорина в команду пришел Олег Яковлев, он выступал с «Иванушками» до 2013 года, а затем ушел в свободное плавание. Сердце артиста остановилось в 2017 году.