Дмитрий Шепелев впервые показал, кто заменил ему Жанну Фриске

Москва, 12 ноября. Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев показал трогательное фото со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.

Пять лет назад Шепелев похоронил Жанну Фриске, которая подарила ему сына Платона. Спустя некоторое время стали появляться слухи, что ведущий нашел новую любовь. Только в прошлом году Шепелев и его спутница Екатерина подтвердили сообщения о своем романе.

Звезда телевидения наконец-то опубликовал совместный снимок со своей новой дамой. На кадре Шепелев нежно целует свою девушку. Влюбленные выглядят счастливыми.

«Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!» — написал 37-летний ведущий.

Поклонники телеведущего пришли в восторг от снимка и порадовались, что Шепелев обрел счастье.

Его покойная жена Жанна Фриске узнала о своем онкологическом заболевании, когда вынашивала первенца. Звезда сцены родила здорового мальчика и начала свою борьбу с недугом. На протяжении нескольких лет артистка лечилась в различных клиниках России и зарубежных стран. К сожалению, болезнь оказалось сильнее. Сердце экс-солистки группы «Блестящие» остановилось 15 июня 2015 года.