Главный храм Вооруженных сил России изобразили в виде вышивки

Москва, 12 ноября. Победителей и призеров конкурса военной вышивки «Суровая нитка» наградят 14 ноября, передает пресс-служба Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

Церемония пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Начальник ЦДРА им. М.В. Фрунзе, заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко рассказал, что конкурс «Суровая нитка» проводился уже в шестой раз, а в этом году он посвящен 75-летию Великой Победы.

«Мы очень рады, что непростая ситуация в стране и в мире, связанная с пандемией, не отпугнула наших участников. На конкурс поступило 140 работ из 29 регионов нашей страны», — указал Мазуренко.

По его словам, большая часть работ «затрагивает тему победы над фашизмом, но есть и работы, посвященные современным событиям».

«Например, одна из участниц изобразила на холсте главный храм Вооруженных сил, который был открыт в парке «Патриот» в этом году», — отметил Василий Мазуренко.

Старший лейтенант Александра Шумакова стала автором изображения Главного храма ВС РФ. Она использовала нитки палитры «Гамма» 29 разных цветов.