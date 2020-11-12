Поклонская поделилась воспоминаниями об отдыхе с Зеленским

Москва, 12 ноября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским еще со времен работы в прокуратуре.

Поклонская поделилась воспоминаниями о том, как действующий глава Украины поздравлял украинскую прокуратуру с профессиональным праздником. Когда Зеленский не был президентом, он давал концерты. Экс-прокурор призналась на интервью, что с ним не удалось сфотографироваться в момент выступления, пишет «Комсомольская правда».

«Мы просто все отдыхали вместе», — отметила депутат.

Журналистка Тина Канделаки спросила, знает ли Поклонская украинских политиков и деятелей, которые стали прототипами персонажей сериала «Слуга народа». Экс-прокурор ответила, что личного общения не было, но знает.

Наталья Поклонская публично обращалась к Владимиру Зеленскому по вопросу водообеспечения Крыма. Украина заблокировала подачу воды из Днепра на полуостров. Депутат напомнила, что река не является частной собственностью Зеленского и берет свое начало в России.

Поклонская активно занимается вопросом доставки воды в Крым. Политик ведет переписку с Верховным комиссаром по правам человека ООН по водной проблеме полуострова.

Украинские власти решили ограничить подачу воды в Крым после вхождения полуострова в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей выступили за воссоединение с РФ.