Лежащего вниз лицом мертвого мужчину обнаружили в Отрадном

Отрадное, 12 ноября. Лежащего лицом вниз мертвого мужчину обнаружили у входа в лес. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что на улице Гагарина у входа в лесопарк находится труп мужчины. При покойном не было никаких документов, удостоверяющих личность, а мобильный телефон оказался разряжен. Сообщается, что на вид мужчине 45-50 лет, а одет он был в черную куртку с красной молнией, темные брюки, черные ботинки и синий свитер с изображением маленького крокодила с левой стороны. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Тело передали в морг города Кировск для проведение экспертизы и установления причины смерти.