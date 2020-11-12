Рюкзак с 2 млн рублей похитили из машины петербуржца на парковке ТЦ

Санкт-Петербург, 12 ноября. Петербуржец припарковался у ТЦ на улице Савушкина и в итоге лишился более 2 млн рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

О ЧП в полицию сообщил пострадавший мужчина. По его словам, 8 ноября вечером он припарковал машину возле торгового центра и пошел в магазин. В это время стекло его иномарки разбил неизвестный и похитил черный рюкзак, в котором было 2 млн 50 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. 11 ноября злоумышленника поймали. Им оказался 49-летний безработный мужчина. Похищенные деньги были изъяты. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.