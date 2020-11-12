Злоумышленник прокрался в гараж жителя Ленобласти и поджег его иномарку

Подпорожье, 12 ноября. Злоумышленник поджег автомобиль в Ленобласти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники МЧС города Подпорожье получили сообщение о поджоге ночью 11 ноября. Местная жительница сообщила, что в гараже на улице Школьной горит легковая машина Ford Fusion.

Пожарные и правоохранители прибыли на место возгорания. Огонь был оперативно потушен. Специалисты установили, что иномарка принадлежала 22-летнему неработающему мужчине.

Полицейские изъяли материалы с камер видеонаблюдения. Следователи установили, что неизвестный подъехал к строящемуся гаражу, у которого не было ворот, совершил поджог и скрылся с места преступления. Автомобиль полностью выгорел. Пострадавших при происшествии не было. Решается вопрос о возбуждении дела.