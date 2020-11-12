Алибасов решил вернуть свои права на квартиру Федосеевой-Шукшиной

Москва, 12 ноября. Бари Алибасов подал апелляцию на решение суда по квартире, которую продюсеру подарила его жена — актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Троицкий районный суд столицы 12 октября постановил вернуть артистке подаренную Алибасову квартиру в Новой Москве. Как сообщил корреспонденту ФАН пиар-менеджер Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер намерен обжаловать данное решение.

«Бари Каримович категорически не согласен с вердиктом суда. Кроме того, он не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника», — подчеркнул представитель продюсера.

Алибасов убежден, что его супруга находилась в здравом уме и трезвой памяти, когда подписывала договор дарения. По словам Горжанкина, продюсер считает, что Федосеева-Шукшина изменила свое решение под давлением родственников.

Адвокат Ольга Митрофанова, представляющая интересы Алибасова, заявила, что выводы суда не основаны на российских законах. Как пояснила юрист, в решении указано, что актриса не хотела дарить квартиру, а «хотела чего-то другого», но не отмечено, чего именно. Кроме того, не была проведена экспертиза, которая могла бы подтвердить, что Федосеева-Шукшина действительно не осознавала свои действия в момент дарения.

«Также суд не принял во внимание, что ранее Шукшина уже дарила недвижимость родственнику и затем оспаривала такой договор, тогда суд ей отказал законно и мотивированно», — подытожила Митрофанова.

Скандал с подаренной Алибасову квартирой начался несколько месяцев назад. Продюсер переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря, что вызвало недовольство со стороны Федосеевой-Шукшиной. Из-за конфликта пара даже думала о разводе.