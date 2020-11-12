Мишустин выступил за поддержку россиян в условиях коронакризиса

Москва, 12 ноября. Обстановка в российской экономике остается непростой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Гражданам необходимы меры поддержки во время пандемии.

Дополнительную поддержку требуется оказать как простым гражданам, так и предприятиям, уверен председатель правительства. В условиях пандемии коронавируса помощь нужно оказывать целым отраслям, отдельным предприятиям, а также сфере малого и среднего бизнеса. Правительству необходимо применить все возможные механизмы для решения проблем.

Сегодня на территории РФ действует пакет мер социальной поддержки. На защиту финансового благополучия семей по итогам года выделят более 123 млрд рублей. Также были расширены программы помощи пострадавшим от COVID-19 отраслям: розничной торговле, туризму и производству.