Песков анонсировал «необычный формат» ежегодной пресс-конференции Путина

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в «необычном формате».

По словам Пескова, пресс-конференция готовится, ее дата пока не называется, но уже известно, что в ней будут элементы прямой линии.

Представитель Кремля сообщил журналистам, что дата проведения мероприятия станет известна позднее, также ближе к пресс-конференции представителям СМИ расскажут о готовящемся формате и возможных изменениях. Возможности общения с главой государства ограничены не будут, добавил он. Песков подчеркнул, что в определенных местах журналисты смогут присутствовать на мероприятии очно.