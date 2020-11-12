Друзья-пенсионеры поссорились из-за ограбления в Ленобласти

Сертолово, 12 ноября. Пенсионерка заподозрила своего 61-летнего друга в хищении 780 тысяч рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 70-летняя жительница города Сертолово и заявила, что в период с августа по ноябрь этого года неизвестный похитил у нее крупную сумму денег. Подозревает она своего товарища, который несколько дней гостил у нее в октябре.

Женщина объяснила, что обратилась в правоохранительные органы с опозданием из-за того, что пыталась найти пропавшие деньги и выяснить, причастен ли к их исчезновению друг-пенсионер. Следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело, расследование продолжается.