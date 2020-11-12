Раздавленного автомобилем мужчину нашли на трассе в Ленобласти

Ленобласть, 12 ноября. Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину на шестом километре автодороги «Сиверская – Белогорка – Куровицы» и скрылся, сообщил источник в органах.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло накануне, 11 ноября, в Ленобласти. По их данным, жертвой наезда на шестом километре автодороги «Сиверская – Белогорка – Куровицы» стал мужчина 1972 года рождения. Рядом с его телом были обнаружены осколки бампера и фрагмент решетки с эмблемой Volkswagen.

Личность водителя, сбившего мужчину, пока не установлена. По факту случившегося организована доследственная проверка. На основании ее результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.