Дело Широкова поступило в Преображенский суд Москвы

Москва, 12 ноября. Уголовное дело против экс-футболиста Романа Широкова поступило сегодня в 105-й судебный участок района Сокольники в Москве.

Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Напомним, Широков стал фигурантом уголовного дела за избиение арбитра. Неделей ранее адвокат спортсмена сообщил, что его подзащитный признал вину и рассчитывает на рассмотрение дела в особом порядке. При таком сценарии судья не сможет назначить ему максимальное наказание, а в случае экс-игрока сборной России — это два года тюремного заключения.

Правда, потерпевший арбитр выступает против этого. А согласие обеих сторон является обязательным условием для рассмотрения дела в особом порядке.