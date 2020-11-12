Конфликт, которого не было. Колонка Вадима Манукяна

История с «запретом» допуска Ольги Бузовой в «Голубые огоньки», которую в них якобы не пускает Алла Пугачева, каждый день обрастает новыми подробностями.

Блогер Вадим Манукян, который оказался невольно втянут в этот «конфликт» двух звезд, решил расставить все точки над i.

Который день читаю заголовки СМИ по теме так называемого конфликта Пугачевой и Бузовой по поводу «Голубых огоньков» и поражаюсь тому, как его раскрутили. Какое-то заштатное СМИ скопировало из «Яндекс.Дзена» эту давно придуманную и гуляющую там по блогам историю, однако теперь все СМИ всерьез ее обсуждают, более того, берут интервью у других звезд на эту тему. Чего только стоит высказывание Иосифа Пригожина о псевдоконфликте.

Предыстория «конфликта»

Разумеется, никакого запрета со стороны Пугачевой в адрес Бузовой по поводу «Голубых огоньков» никогда не было. Лишь однажды комментарий Пугачевой был опубликован в Instagram Филиппа Киркорова, где Примадонна косвенно высказала свое неудовольствие по поводу его коллаборации с Бузовой. Если это рассматривать как «запрет на профессию» в шоу-бизнесе, то тогда мы очень далеко зайдем. Самое любопытное, что мне в этом «конфликте, которого не было» отвели роль защитника Бузовой. К слову, у нее есть другой Манукян, и, надеюсь, он сам ее защитит, когда это понадобится. Хотя сейчас у меня есть ощущение, что в их отношениях наступил довольно сложный период. Что касается меня, то года два-три назад я действительно высказывался в адрес Ольги. В ту пору она участвовала в «Голубом огоньке» с Евгением Петросяном, и представленный номер про современных Адама и Еву мне совершенно не понравился. Я подверг его критике, посчитав карикатурным. Помню, Евгению Вагановичу очень досталось за это представление от его комментаторов в Instagram, и почтенному сатирику пришлось броситься на защиту своей партнерши.

Без цензуры

Была и другая история, когда Ольга Бузова рассказывала в своем Instagram-аккаунте, что ее вырезали из сборного концерта в телеэфире. На тот момент я ее действительно поддержал, так как всегда выступаю против ножниц цензуры. На мой взгляд, приглашая артистов на подобные мероприятия, предполагающиеся к показу на телевидении, организаторы должны изначально отдавать себе отчет в уместности подобного исполнителя в рамках представленного шоу. Обратное выглядит цинизмом.

Смешная девчонка

Тем не менее данное мое высказывание не имело никакого отношения к «Голубым огонькам». В целом, по моим данным, которые я получаю от источников на федеральных каналах, участию Ольги Бузовой в различных проектах ничего не угрожает. Ее амплуа смешной девочки, легко поддающейся эмоциям на свои неудачи, всех устраивает и находит живой отклик у телезрителя. При важности рейтингов вряд ли телевидение будет отказываться от такого участника шоу. По моему мнению, в этом качестве Бузова и дальше будет появляться на каналах. Так что если в принципе «Голубые огоньки» будут сниматься в этом «пандемийном» телесезоне, то в них ее вполне могут позвать.