Дизайнер Александр Васильев назвал вульгарным вкус Собчак в одежде

Москва, 12 ноября. Известный историк моды Александр Васильев обратился к телеведущей и блогеру Ксении Собчак и посоветовал ей изменить вкусовые предпочтения в одежде. Об этом пишет издание «Дни.ру».

Телеведущая Ксения Собчак последнее время стала одной из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. Многие фанаты восхищаются не только ее профессиональными успехами, но и образами, в которых теледива предстает на публике. Сама Собчак неоднократно указывала на свой непревзойденный вкус в выборы одежды.

Александр Васильева разобрал гардероб журналистки и сделал несколько громких замечаний. Он заявил, что считать Ксению Собчак иконой стиля не стоит. По словам историка моды, телеведущая одевается довольно «разномастно», хотя и по фигуре. Он сравнил Собчак с актрисой Хелен Миррен. По словам Васильева, подобный типаж называют североевропейским. Он назвал вульгарным вкус журналистки в одежде.

«Для того, чтобы слава к Собчак пришла побыстрее, ей нужно обратиться не к стилисту, а какому-то яркому дизайнеру или любимому мужу. Глядя на гардероб Ксении, я вижу, что в нем присутствует случайный и вульгарный выбор», — с возмущением высказался Александр Васильев.

Он предложил «проредить» гардероб теледивы и «избавиться от «сорняков».

Журналистка Ксения Собчак ранее сравнила себя с лошадью, высмеяв собственную прическу на фото.