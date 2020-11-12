Губина развеселила новость о его «исчезновении»

Москва, 12 ноября. Певца Андрея Губина рассмешила новость о его «исчезновении». О реакции артиста рассказал бизнесмен и близкий друг исполнителя Владимир Бурмяков.

Недавно Сеть взорвала новость о таинственном «исчезновении» артиста. Знакомые и коллеги звезды девяностых заявляли, что певец перестал выходить на связь.

Но, как оказалось, Губин никуда не исчезал. Когда открылись границы, он взял билеты и улетел в Египет, чтобы насладиться отдыхом и записать песни.

«Вчера, когда я ему позвонил, он сразу взял трубку. Рассказал Губину о его якобы исчезновении. У Андрея хорошее чувство юмора, его эта «новость» только повеселила», — сказал приятель Губина в беседе с изданием «Собеседник.ру».

По его словам, со здоровьем и настроением у Андрея все в порядке. Владимир добавил, что Губин занимается музыкой, и не исключено, что в скором времени он все же вернется на сцену, которую покинул по состоянию здоровья. также друг поп-исполнителя сообщил, что артист в ближайшее время собирается вернуться в Москву.