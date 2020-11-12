Депутат ЗакСа Петербурга Амосов назвал главную причину распада Украины

Санкт-Петербург, 12 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили отношение жителей Российской Федерации к иностранным гражданам. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов рассказал, что должны предпринять органы государственной власти для ликвидации ксенофобии на территории России.

Амосов назвал главную причину распада Украины.

«В чем проблема Украины? Революция, которую они сделали в 2014 году, оказалась не демократической, а националистической. Вирус ксенофобии оказался в правительственных кругах на очень высоком уровне. Это наносит ущерб не только нашим отношениям с Украиной, но и самой Украине», — заявил политик.

По словам депутата Законодательного собрания Петербурга, проявления ксенофобии разрушают страну.

«К сожалению, ксенофобия заложена где-то в человеке генетически. Но ее надо преодолевать. Для этого должны быть образовательные программы в школах, мы должны заниматься этим на телевидении и радио, потому что, как правило, ксенофобия заканчивается какими-то деструктивными действиями по отношению к другим людям, которые живут рядом», — объяснил Михаил Амосов.

По мнению эксперта, Россия должна бороться с ксенофобией в обязательном порядке.