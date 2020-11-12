Британские СМИ заявили о доверии российской вакцине от COVID-19

Лондон, 12 ноября. Британское издание The Telegraph заявило о доверии российской вакцине от коронавируса.

Как пишет автор материала Сара Кнаптон, заявления о создании вакцины в России вселяют больше оптимизма, чем вакцина, созданная американской фармкомпанией Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech. На фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что американский вариант вакцины непригоден, компания Pfizer заявила об эффективности в 90%. В ответ Россия объявила, что вакцина «Спутник V» имеет эффективность 92%.

Автор статьи ссылается на заявление Минздрава РФ, где говорится, что в массовое производство вакцина поступит в скором времени, а прививки начнут ставить в начале 2021 года. Бывший директор фармацевтического гиганта «ГлаксоСмитКлайн» (GSK) заявил, что потрясен публикацией данных Pfizer о клинических испытаниях до проведения экспертной оценки.