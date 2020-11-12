МВД и прокуратура Пскова проверяют факты незаконной вырубки леса

Псков, 12 ноября. В Псковской области, в Порховском районе, предположительно, ведут незаконную вырубку леса. МВД и прокуратура Пскова проверяют соответствующую информацию.

В редакцию ФАН обратились местные жители из Псковской области. Они сообщили, что какие-то люди еще 28 октября приехали и стали заготавливать лес в окрестностях деревень Бухары и Жгилево Порховского района. Псковичи утверждают, что неизвестные могут производить незаконную рубку леса.

ФАН направил запрос прокурору Псковской области Ивану Грибову с просьбой прокомментировать происходящее. По данным агентства, на момент отправки запроса надзорные и правоохранительные органы региона были не в курсе происходящей вырубки леса. В ситуации поручили разобраться начальнику ОМВД по Порховскому району Михаилу Иванову. Его подчиненные должны будут выехать на место и проверить, законно ли неизвестные заготавливают древесину.

«О результатах проверки и принятом процессуальном решении прошу в установленный законом срок проинформировать природоохранную межрайонную прокуратуру», — сообщили ФАН в прокуратуре Псковской области.

По данным ФАН, проблема незаконной вырубки леса в Псковской области актуальна давно. Регион богат лесами, и периодически кто-то из недобросовестных предпринимателей решается на нарушение закона ради наживы. Силовики стараются навести порядок в этой части, чтобы прибыль от продажи заготовленной древесины пополняла бюджет региона.