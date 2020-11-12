Гоген Солнцев рассказал, как использует подаренный пожилой жене гроб

Москва, 12 ноября. Скандально известный шоумен Гоген Солнцев рассказал, что сделал с гробом, который он приобрел для своей пожилой жены Екатерины Терешкович.

На одном из YouTube-шоу Солнцев рассказывал, что купить гроб супруге его вынудила алкогольная зависимость 65-летней женщины. Таким странным подарком шоумен хотел припугнуть жену. Кроме того, Солнцев утверждал, что Терешкович уже сама готовилась к смерти.

Однако доставленный домой похоронный атрибут вызвал настоящую истерику у женщины. Она разозлилась и попыталась уложить в гроб самого Солнцева. После этого «подарок» отвезли на дачу. По словам 39-летнего шоумена, сначала они с женой хотели пустить траурный предмет на дрова, но им рассказали, что сожжение гроба — это плохая примета.

«Поэтому сняли крышку, перевернули, накрыли чехлом и используем как лавочку для гостей на веранде», — рассказал Гоген Солнцев в беседе с «Телепрограммой».

Шоумен добавил, что не сильно потратился на необычный презент, купив для супруги один из самых дешевых вариантов. Как отметил Солнцев, стоимость гроба составила всего 14 тысяч рублей.