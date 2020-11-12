Певица Наталья Подольская резко похудела после родов

Москва, 12 ноября. Известная российская певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, резко похудела после родов. Об этом свидетельствуют свежие снимки, опубликованные в Instagram-аккаунте исполнительницы, которые восхитились поклонники.

«Чудесный получился вечер», — написала Подольская под фотографией, на которой она запечатлена в обнимку с мужем.

Владимир Пресняков решил устроить сюрприз для своей возлюбленной и пригласил ее в ресторан, где супружеская пара смогла отдохнуть от домашних забот. Владимир и Наталья еще до рождения второго ребенка решили, что необходимо проводить время только вдвоем, чтобы сохранить романтические и теплые отношения.

После родов певица выбрала короткое платье, подчеркивающее фигуру. Поклонники звездной пары не прошли мимо нового снимка и буквально осыпали комплиментами Подольскую.

«Приятно смотреть! Счастья вам и много всяких приятностей», — написала одна из фанаток. «Я смотрю на фото и думаю, где она толстая? Худышка!» — добавила вторая. «Супер! Сразу в форму пришла», — отметила третья.

Наталья Подольская ранее призналась в нервозности после рождения первого ребенка. Ее старший сын Артемий появился на свет пять лет назад, после этого артистка столкнулась с излишней раздражительностью.