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Певица Наталья Подольская резко похудела после родов

Певица Наталья Подольская резко похудела после родов

Москва, 12 ноября. Известная российская певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, резко похудела после родов. Об этом свидетельствуют свежие снимки, опубликованные в Instagram-аккаунте исполнительницы, которые восхитились поклонники.

«Чудесный получился вечер», — написала Подольская под фотографией, на которой она запечатлена в обнимку с мужем.

Владимир Пресняков решил устроить сюрприз для своей возлюбленной и пригласил ее в ресторан, где супружеская пара смогла отдохнуть от домашних забот. Владимир и Наталья еще до рождения второго ребенка решили, что необходимо проводить время только вдвоем, чтобы сохранить романтические и теплые отношения.

После родов певица выбрала короткое платье, подчеркивающее фигуру. Поклонники звездной пары не прошли мимо нового снимка и буквально осыпали комплиментами Подольскую.

«Приятно смотреть! Счастья вам и много всяких приятностей», — написала одна из фанаток.

«Я смотрю на фото и думаю, где она толстая? Худышка!» — добавила вторая.

«Супер! Сразу в форму пришла», — отметила третья.

Наталья Подольская ранее призналась в нервозности после рождения первого ребенка. Ее старший сын Артемий появился на свет пять лет назад, после этого артистка столкнулась с излишней раздражительностью.

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